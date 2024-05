Mia Rose casou-se este sábado, dia 25 de maio, com António Morais.

A cantora partilhou este domingo as primeiras fotos com o agora marido. "Aquele em que nos casámos", escreveu, na legenda das fotografias partilhadas na sua conta no Instagram e que pode ver na publicação abaixo.

Também algumas amigas da cantora, como Anita da Costa, Dri e Mafalda Leal da Costa partilharam fotos deste dia especial, que pode ver na galeria.