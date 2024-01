A comentadora do 'Dois às 10' encontrou-se com o grupo nos bastidores do programa da TVI.

Os Irmãos Verdades estão de volta depois da polémica saída do vocalista Gabriel Fernandes, e esta quinta-feira marcaram presença no 'Dois às 10'. Nos bastidores do programa, o grupo reencontrou-se com Merche Romero, que fez questão de apresentar aos seus seguidores o novo vocalista da banda. Inicialmente, recordou que "a primeira vez que foi a Moçambique foi com eles". Na altura, corria o ano de 2008, gravaram juntos o tema 'Louco Por Ti' e o respetivo videoclipe. De seguida apresentou, junto da banda, o novo vocalista do grupo, Enzo Lopes, e a nova música, 'Só Teu', que estreou na passada sexta-feira, dia 12 de janeiro. Leia Também: Merche Romero de "cara lavada" aproveitar "últimos raios de sol"