Desde que começou o desconfinamento que a praia tem sido um dos locais de eleição dos portugueses. Mantendo sempre a distância social, Tânia Ribas de Oliveira acabou por partilhar momentos únicos com os seus seguidores do Instagram relativos a um dia que passou em conexão com a natureza.

"Os dias que nos enchem a alma, geralmente, sabem a sal. São assim, instantes que tatuamos na memória, instantes de uma paz tão certa como esta. A brisa que nos traz a maresia ao colo, uma praia só para nós, pedras e paus para uma cabana e silêncio. O silêncio não tem necessariamente de não ter palavras e vozes. O silêncio é mesmo a ausência de ruído", começa por dizer.

"E hoje vivemos o silêncio na sua plenitude, na harmonia em que nos reconhecemos. Cada um e enquanto família. Já cá canta, como um pássaro de madrugada, a felicidade de hoje que já ninguém nos tira. Que venha o amanhã", completa.

Veja as imagens deste dia na galeria.

