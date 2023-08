Esta quarta-feira era notícia o estranho cabelo do príncipe Harry na nova fotografia que consta no site da Better Up, uma associação de saúde mental norte-americana com a qual o filho mais novo de Carlos III colabora desde 2021.

Tal como já tínhamos noticiado, a foto escolhida do duque de Sussex parece ter sido editada, uma vez que Harry aparece não só com o cabelo mais escuro, como também com mais quantidade de cabelo, dando a entender que corrigiram a calvície do príncipe no Photoshop.

Desde então, nas redes sociais, várias têm sido as montagens do príncipe que se têm tornado 'virais'. Estes 'memes', como são denominados, têm circulado principalmente no Twitter, onde há até quem diga que o príncipe, mesmo sem cabelo, é mais bonito que o irmão, William. Ora veja alguns exemplos.

