Melinda Gates confessou que a confiança foi "quebrada" durante o seu casamento com o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, tendo isto levado ao divórcio.

Numa entrevista que deu à 'CBS Morning', Melinda refletiu sobre o "processo de cura" por que ainda está a passar.

A entrevistada confessou que "chorou durante muitos dias", questionando a si mesma como é que iria conseguir seguir em frente. Esta ainda refere que durante alguns dias permaneceu com "raiva".

"Faz parte do processo de luto. Estás a fazer o luto de algo que pensavas que tinhas para o resto da vida", nota a filantropa, de 57 anos.

"Comecei este processo de cura, e acho que estou a começar a chegar ao outro lado. Sinto que estou a entrar num novo capítulo. Quer dizer, é 2022, e estou muito entusiasmada com o que vem e com o que a vida tem para mim", sublinhou.

Questionada ainda sobre como lidou com a revelação de que Bill tinha tido um caso em 2000, Melinda respondeu: "Acredito no perdão, pensei que tínhamos de trabalhar nisso. Não foi um momento ou algo em específico que aconteceu. [Mas] Houve um momento em que tinha o suficiente para perceber que não era saudável, não conseguia confiar no que tínhamos".

Recorde-se que Melinda e Bill anunciaram a separação em maio do ano passado após 27 anos de casamento.

