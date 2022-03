Os pelos de Marie continuam a ser tema de conversa no 'Big Brother Famosos' e a dar origem a reações algo controversas. Depois das declarações polémicas de Sara Aleixo, foi a vez de Melão mostrar-se incomodado com a opção da digital influencer.

Marie resolveu descolorar os pelos das axilas, ficando obrigada a andar pela casa de braços no ar para que o produto tivesse tempo de secar. Ao ver a concorrente de braços no ar, Melão não escondeu o seu incómodo.

"O Melão está a sofrer por ver uma mulher com pelos", atirou a influencer ao aperceber-se da sua expressão.

"Não é a minha cena", reagiu o cantor, sem esconder que este é um tema que não o deixa particularmente confortável.

Questionado pelo 'Big Brother' no confessionário, o músico justificou a sua posição com declarações que estão agora a motivar diversas críticas nas redes sociais: "Vocês conseguem imaginar, por exemplo, a Cinderela com pelos debaixo dos braços? É uma coisa que já vem desde os desenhos animados, desde quando eu era miúdo, então para mim não faz muito sentido... é só isso".

