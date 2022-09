Melânia Gomes partilhou com os seguidores das redes sociais esta quarta-feira, dia 21 de setembro, uma situação que a deixou verdadeiramente indignada.

A atriz encontrava-se a fazer uma caminhada no Parque das Nações, em Lisboa, quando se cruzou com um grupo de jovens em atividades de praxes académicas.

"Centenas de balões de água, enchidos com água potável e balões de plástico. Não faz qualquer sentido", começou por explicar.

"O país está em seca, há falta de água, há pessoas a morrer de sede e esta gente anda a encher balões de água com água potável? Falei com eles e disseram 'vamos pensar numa alternativa', falei com os alunos que estavam a ser obrigados a encher e disseram 'nós somos obrigados'. Não, não são obrigados a encher! Malta, vocês não querem fazer a praxe não fazem", notou ainda.

Por fim, a atriz disse o seguinte: "Não às praxes violentas, humilhantes e não amigas do ambiente".

