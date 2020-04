Nenhuma outra família faz correr tanta tinta como a família real britânica. Motivo pelo qual não foi com estranheza que em novembro de 2017 o príncipe Harry anunciou o seu noivado com Meghan Markle, a imprensa imediatamente começou a investigar todos os detalhes do seu passado.

O fascínio do público com o jovem e belo casal culminou no casamento romântico e repleto de estrelas em maio de 2018, no Castelo de Windsor.

Pensámos que o conto de fadas duraria para sempre, mas não foi o caso. O que aconteceu? Bem, a única maneira de perceber é voltar ao início. Para uma visão geral do que levou à maior crise real das últimas décadas, veja a galeria que preparámos para si.

