'Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown' é o novo livro de Valentine Low no qual são feitas revelações polémicas sobre o príncipe Harry e Meghan Markle.

Segundo fontes do autor, Meghan terá lamentado o facto de não ter sido paga para fazer digressões enquanto membro trabalhador da realeza.

“Nem acredito que não estou a ser paga por isto”, terá desabafado a mulher do príncipe Harry na sua primeira 'tour' no outono de 2018, meses depois de ter dado o nó.

À época, o casal viajou pela Austrália, Ilhas Fiji, Tonga e Nova Zelândia.

Apesar das alegadas queixas, a verdade é que Markle deixou uma boa impressão ao público australiano. O lado informal da duquesa encantou os presentes, tendo mesmo esta chegado a oferecer a uma família de agricultores um pão de banana que ela própria tinha confecionado.

Mas, nos bastidores, a "história era outra", garante o autor.

"Embora ela tenha gostado da atenção, a Meghan não conseguiu perceber o objetivo destes passeios e dos apertos de mão a inúmeros estranhos", completa.

