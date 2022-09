Meghan Markle tem vindo a trabalhar em diversas causas solidárias ao longo dos últimos anos e poderá ser reconhecida pelos seus esforços.

O jornal The Sun revela que a mulher do príncipe Harry deverá ser distinguida com um prémio 2022 GQ Men of the Year. Por isso, espera-se que volte a Londres no dia 16 de novembro para assistir à cerimónia.

“Foi oferecido à Meghan um dos maiores reconhecimentos por isso é um grande feito para ela”, disse uma fonte à publicação.

“Ela já tem uma relação próxima com a GQ por causa da amizade com o editor Edward Enninful”, completa.

Recorde-se que em 2019, Meghan teve a oportunidade de editar o mês de setembro da publicação, tendo convidado várias mulheres que marcaram a diferença para protagonizar a capa.

