Em tempo de isolamento, as visitas a familiares e amigos ficam adiadas e Meghan Markle não foi exceção à regra. Conforme nota a imprensa internacional, desde que se mudou para Los Angeles juntamente com o marido, o príncipe Harry, a duquesa de Sussex ainda não teve a oportunidade de visitar a mãe que vive nesta mesma cidade, Doria Ragland.

"A Meghan está de coração partido - no final de contas, essa foi uma das razões pela qual se mudou para Los Angeles, para estar perto da mãe. Por causa da sua idade, a Doria obviamente tem de ter cuidados e o Harry e a Meghan estão a seguir estritamente as recomendações em relação ao coronavírus", afirmou uma fonte ao jornal The Sun, acrescentando que as duas têm vindo a falar através de WhatsApp, por exemplo.

