Meghan Markle passou por uma fase muito difícil enquanto ainda fazia parte do núcleo sénior da realeza britânica, conforme a própria já admitiu.

Tendo isto em conta e quando questionada sobre o assunto, a atriz Denée Benton acredita que a duquesa de Sussex foi educada para lidar com dificuldades destas.

“Ao seres a primeira e a única [pessoa negra], estás realmente preparado para uma quantidade incrível de abusos - o sistema não está montado para te apoiar”, defendeu.

“Acho que por causa da linhagem dos efeitos profundamente devastadores da colonização no que se refere à monarquia, não se está preparado para receber uma pessoa negra assim de repente”, sublinhou.

“A não ser que estejas preparado para fazer esse trabalho, a pessoa que é colocada nessa posição acaba a sofrer mais do que as mudanças que pode provocar. Será necessário mais do que uma pessoa para dar origem a essa mudança. Não funciona assim”, completa.

