Os últimos meses têm sido particularmente duros para Meghan Markle, que devido ao mediatismo decidiu inclusive afastar-se da vida pública com o apoio incondicional do príncipe Harry. Para Kate Middleton, por outro lado, essa já não é uma possibilidade. A caminhada do marido, príncipe William, em direção ao trono faz com que esteja sempre sob a luz dos holofotes.

Mas por que razão são as duquesas alvo de mais atenções que os próprios netos de Isabel II? Será que acarretam a responsabilidade de 'salvar' a realeza? Estas foram questões colocadas por Katie Nicholl, especialista na realeza britânica, e que surgiu com as notícias de que a rainha se aposentaria dentro de 18 meses.

A realizar-se, esta decisão irá afetar diretamente o filho, príncipe Carlos, que é o próximo na linha de sucessão, mas também Harry e William, que ficariam mais 'sobrecarregados' com compromissos oficiais.

Dado o destaque das suas companheiras, Kate Middleton e Meghan Markle acumulariam também mais funções - uma particularmente relevante tendo em conta o burburinho envolta da família. "Acredito que vão precisar de trabalhar juntas para darem suporte a antigas obrigações da rainha, mas também para cuidar da imagem pública da família real", afirmou Katie Nicholl.

"A Kate já tem noção da pressão que há sobre ela e sobre a Meghan para salvar a família real", rematou a especialista.

Leia Também: Petição exige que os títulos de Harry e Meghan Markle sejam retirados