Megan Fox e Brian Austin Green estão oficialmente divorciados. Apurou o TMZ que o processo, iniciado em 2020, terminou esta terça-feira, 8 de fevereiro.

Pais de três crianças - Noah, de nove anos, Bodhi, de sete, e Journey, de cinco -, os atores chegaram a um acordo sobre a custódia dos filhos.

Fontes da publicação adiantaram que o ex-casal não tinha nenhum acordo pré-nupcial, o que significa que tudo o que adquiriram durante os 10 anos de casamento será dividido em igual parte.

Recorde-se que, entretanto, tanto Megan Fox como Brian Austin Green seguiram com as suas vidas. A atriz está noiva de Machine Gun Kelly e o ator prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum com Sharna Burgess.

