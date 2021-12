Matthew McConaughey e a esposa, Camila Alves McConaughey, foram dois dos nomes mais notadas na passadeira vermelha do evento que assinalou a estreia do filme 'Sing 2'.

O ator, de 52 anos, entrou no Greek Theatre, em Los Angeles, de braço dado com a esposa, de 39, e ambos posaram juntos, e sempre sorridentes, para os fotógrafos presentes no local.

Matthew McConaughey elegeu para a ocasião um fato em tons de castanho claro e Camila Alves um vestido bege com decote cruzado.

O elegante casal, que partilha a vida há vários anos, recorde-se, é pai de três filhos, Levi, de 13 anos, Vida, de 11, e Livingston, oito.

Leia Também: Park So-dam, atriz de 'Parasitas', diagnosticada com cancro