Matilde Breyner e Tiago Felizardo estão prestes a tornarem-se pais de uma menina e a irmã da atriz insistiu que fizessem um 'baby shower', algo que Matilde considerava não fazer sentido porque, segundo diz, já têm "tudo o que é preciso para a chegada da filha".

No entanto, surgiu a ideia de fazer um 'baby shower' solidário e decidiram apoiar o Banco do Bebé, que dá auxílio a famílias carenciadas nos cuidados dos seus bebés, para que estes tenham um início de vida digno.

"Apesar de toda a dedicação por parte destas pessoas extraordinárias, a Associação precisa continuamente do apoio de todos nós. Podemos contribuir com bens para os bebés, sendo voluntários ou apadrinhando uma família. Obrigada à nossa família e amigos que contribuíram para esta causa tão nobre", escreveu Matilde, na sua conta no Instagram.

O casal angariou bens que posteriormente, com alguma ajuda, deixaram na organização.

Leia Também: Matilde Breyner revela imagens únicas da sua barriga de grávida