Em outubro, Marta Melro surpreendeu os seguidores ao mostrar-se com um novo (e arrojado) visual. A atriz aparecia com o cabelo longo, vermelho, e com franja - um look totalmente diferente do que tem atualmente.

A mudança tinha sido concretizada com recurso a uma peruca, mas deixou saudades. A atriz recordou o visual esta sexta-feira e não tardou em conquistar elogios.

Veja abaixo como está diferente e diga-nos: Deveria a atriz adoptar este look?

Leia Também: "Nem sempre fazer comédia é fácil, os colegas estavam muito solidários"