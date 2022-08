Os últimos dias de Marta Melro e Paulo Vintém têm sido de descoberta. Desde que a pequena Aurora, filha de ambos, nasceu, que os pais têm lidado com alguns desafios.

Ontem, 12 de agosto, por exemplo, foi dia do primeiro banho, conforme relatou a atriz nas stories da sua conta de Instagram.

“O primeiro banho que demos à Aurora não foi propriamente relaxante, seguindo as indicações que nos tinham dado antes no hospital demoramos uma eternidade e ela acabou por ficar aborrecida e nós com as costas feitas num oito”, explicou, acrescentando depois que recebeu a ajuda de uma profissional que facilitou muito mais o processo.

Leia o relato completo:



© Instagram - Marta Melro

