Marta Melro partilhou na manhã deste sábado, dia 17 de fevereiro, nas redes sociais, um emocionante vídeo que mostra um idoso que, apesar das suas limitações físicas, não deixa de repetir religiosamente uma exigente atividade.

Nas imagens, que encontrará na galeria, o idoso surge a posicionar uma cadeira no seu quintal de forma a que, sentado, consiga retirar as ervas daninhas que vão crescendo.

"Não é dos que arranjam desculpas que reza a história", começou por dizer a atriz que, de seguida, relatou o que vê no vídeo.

"Este senhor já com muita idade tira minuciosamente as ervas daninhas do seu quintal mas tão lentamente que quando termina de um lado, já começaram a nascer do outro... Mesmo assim., não deixa de cuidar o seu cantinho, é vizinho dos meus pais e eles estão constantemente a falar-me dele. Hoje quando acordei fiquei a admirá-lo da janela", acrescentou Marta.

