Marta Andrino completou 34 anos esta segunda-feira e voltou a agradecer o carinho que recebeu neste dia especial.

No entanto, desta vez a mensagem de agradecimento chega com um carinhoso vídeo do filho mais novo, António, a cantar os parabéns. Imagens que rapidamente conquistou muitos seguidores, que ficaram 'rendidos' à ternura do menino.

"Tão amoroso" ou "que amor" são algumas das muitas reações que se pode ler na caixa de comentários.

"(E é tudo o que interessa). Obrigada a todos por tanto carinho. O meu coração está inundado de amor", disse a mãe 'babada' na legenda das imagens.

