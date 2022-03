Mark Zuckerberg foi recentemente entrevistado para o podcast 'The Tim Ferriss Show', onde fez uma revelação curiosa sobre a sua rotina.

Quando questionado sobre como se treinou para estar "confortável com o desconforto", o CEO da Meta contou que se refugia no surf para aguentar pressão mediática.

Todas as manhãs, Zuckerberg tem como ritual aceder ao mail para se manter a par do que se está a passar internamente na Meta e das notícias que marcam a atualidade. Sendo o rosto de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a pressão mediática é inevitável e o CEO encontrou no mar uma 'estratégia' para a contornar.

"Quando estás na água, é bastante difícil estares focado noutra coisa qualquer. Quando estás na prancha, estás só a pensar em manter-te nela e que não cais", afirma.

Este momento que introduziu na rotina, garante ainda, ajuda-o depois começar o dia de trabalho de cabeça fria e a enfrentar as adversidades profissionais.

Leia Também: As NFTs vão chegar ao Instagram, afirmou Zuckerberg