Vinte anos depois, Mário Jardel voltou a encontrar-se com Dolores Aveiro. As duas figuras públicas, que por motivos diferentes estão ligadas à história do Sporting, posaram juntas para a fotografia, registo que chegou mais tarde às redes sociais.

"Depois de 20 anos, o reencontro com Dona Dolores, mãe de Cristiano Ronaldo", escreveu Jardel, que referiu que tudo aconteceu num restaurante em Moscavide.

Veja abaixo a publicação.

