Mário de Carvalho e o companheiro Rafael Ramos estão noivos. A novidade foi destacada no Instagram.

"Estamos noivos. A caminho do 'e viveram felizes para sempre'. Este foi o dia mais feliz das nossas vidas. 2024 será nosso", escreveu o estilista na legenda das imagens que mostram este momento especial, que contou com a participação de Ivo Lucas a cantar para o casal no meio da rua.

"Obrigado Bea pelo tanto. Obrigado Ivo por seres a mais bonita das bandas sonoras e por teres sido cúmplice deste bonito plano", rematou. Veja as imagens na publicação abaixo:

Nas stories, o estilista agradeceu ainda as várias mensagens que tem recebido desde que partilhou a novidade com o 'mundo'.

"Por esta altura temos mais de 500 mensagens por ler. Só vos queremos agradecer por tudo. Pelo carinho. Pelas partilhas. Por cada um que perdeu o seu tempo a dar-nos os parabéns. Estamos para lá de felizes! Obrigado por estarem aí", disse.



© Instagram_riodecarvalho

Mas não ficou por aqui e mostrou também as suas alianças ao pormenor. "Foram feitas só para nós", destacou.



© Instagram_riodecarvalho

Veja ainda na galeria um vídeo do momento em que Mário de Carvalho se ajoelha e pede o companheiro em casamento.

