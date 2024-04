Mário Daniel criou um programa televisivo em que os concorrentes têm de responder a perguntas durante o salto de paraquedas.

O concurso chama-se "Skydive Quiz" e está a ser apresentado a produtoras e canais de todo o mundo na feira internacional MIP Formats que termina hoje em Cannes, no âmbito da mais extensa MIPTV.

Em declarações à agência Lusa, o ilusionista explica o conceito em causa: "É um concurso para pares de concorrentes que nunca tenham saltado de paraquedas antes e que tenham uma grande relação de proximidade entre si, como pai e filha, namorados, melhores amigos, avô e neto, por exemplo".

Cada par terá de ouvir nove perguntas durante o salto em queda livre e o prémio maior será para "quem conseguir responder mais rápido a questões que, em terra firme, seriam fáceis até para uma criança de sete anos, mas que, a cair do céu, a mais de 200 quilómetros por hora, se tornam muito difíceis devido à alta pressão do contexto".

Mário Daniel não quer divulgar o valor do negócio com a distribuidora alemã, que é também uma das maiores emissoras públicas de televisão na Europa, mas revela que mantém os direitos de transmissão relativos a Portugal e Espanha, recebendo direitos de autor por cada episódio que a ZDF contratualize com outros países.

O vice-presidente da ZDF para formatos 'não-escritos', Ralf Rückauer, acredita que o programa se adapta a públicos de todas as idades e culturas, e adianta: "Apresentámos o 'Skydive Quiz' aos nossos parceiros internacionais em Cannes, numa exibição de lançamento, e o 'feedback' foi tremendo. Toda a gente gosta do formato porque é muito divertido ver como é difícil alguém concentrar-se no questionário numa situação extrema como um salto de paraquedas".

França, Itália, Suíça, Escandinávia e Estados Unidos já manifestaram interesse no conceito e Ralf Rückauer salienta que para essa boa recetividade contribuiu "o fantástico programa-piloto que Mário e a sua equipa produziram" com a Ideia com Pernas, para divulgação prévia ao setor.

Esse 'piloto' foi gravado em Portimão, a expensas da Mário Daniel Productions, mas com apoios também da autarquia local e do Turismo do Algarve, que reconheceram ao formato potencial para divulgar as praias da região em horário nobre.

"Como o programa tem espírito de Verão e o nosso país tem condições excelentes para as exigências deste formato, até estamos a tentar que produtoras de outros países venham gravar a Portugal e se possa criar-se aqui um 'hub' de gravações", realça o mágico.

Ainda ao nível técnico, um requisito do Skydive Quiz que obrigou a particulares cuidados foi o equipamento com que os concorrentes fazem o salto a partir do avião e Mário Daniel justifica: "Tivemos de desenvolver com a empresa Make It Product R&D um capacete especial com todos os componentes necessários para se ouvir e responder ao questionário com alta qualidade e sem falhas, sempre em queda livre".

A expectativa do mágico português é agora que, dentro de dois ou três meses, possam começar a preparar-se as gravações dos primeiros episódios do programa e que, uma vez exibidos ao público, esses constituam "bom entretenimento familiar".

"Acredito que, seja em Portugal ou na China, o entusiasmo vai ser o mesmo, porque todas as pessoas conseguem perceber a emoção que é saltar de paraquedas pela primeira vez na vida e de, naquele momento, ainda terem que estar preocupadas a responder a perguntas", conclui.

