Marie - que participou no 'Big Brother Famosos', da TVI - completa 22 anos esta quarta-feira, dia 18 de outubro.

A data não ficou esquecida de foi assinalada pela própria na sua página de Instagram.

"22. Acordada sobre leve pranto, celebração de vida seria o avistar das flores para mim, faria anos e não saberia. Permaneceria assim criança eterna. Seria mi promessa para com a árvore vizinha. Recordava-me ontem de alguns olhares, embalava-me sobre pensamento distante, um aproximar das estrelas e sus corações. Veria o mar com mesma inocência sem tempo, as rugas seriam marcas da infantil história. Daria eu mais uma volta ao sol, mi pensamento permaneceria por inteiro na lua. 22. Entre 2 e 70 de alma", escreveu.

Após a partilha, Marie recebeu carinhosas mensagens e elogios às suas palavras. Veja abaixo as reações:

Leia Também: Cláudia Vieira mostra festa de aniversário da avó: "É uma inspiração"