Mariana Patrocínio mantém uma relação com Nuno Santana e recorreu à sua página de Instagram para dedicar-lhe publicamente uma mensagem.

Ao partilhar uma fotografia do companheiro, esta sexta-feira, dia 15 de setembro, escreveu: "O homem que me faz virar o mundo faz anos hoje e eu sou muito apaixonada por ele! Como diz o Bernardo Correa De Barros, não mudes nada!! Está ótimo assim".

De recordar que Mariana Patrocínio, irmã da apresentadora Carolina Patrocínio, começou a namorar com Nuno Santana depois de ter terminado a relação com Alexandre Esteves de Oliveira, com quem tem três filhos em comum.