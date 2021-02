Mariama Barbosa foi uma das convidadas do programa 'Casa Feliz'. À conversa com Diana Chaves e João Baião, a apresentadora recordou os momentos mais difíceis que passou na Guiné-Bissau, nomeadamente quando o país foi assolado pela guerra.

"Vivi uma realidade de guerra em 1997, já no 7.º ano. Foi horrível, não desejo a ninguém. Guerra é guerra, não há como definir isso", notou.

"Até fico nervosa quando falo da guerra, marcou-me muito. Não há como explicar, por isso é viver, não há tempo", fez ainda saber, contando que naquela altura chegou a ficar afastada dos país.

Aos 21 anos e precisamente por causa disto, Mariama regressou a Portugal com a mãe. Esta foi uma fase que lhe trouxe vários ensinamentos e um deles foi o de nunca ficar magoada com as pessoas, mesmo que estas tomem atitudes menos boas.

Leia Também: Carolina Loureiro regressa à apresentação com 'Casa Feliz'