A lutar contra um tumor maligno no estômago, Mariama Barbosa tem aproveitado alguns momentos com amigos entre os tratamentos no IPO. Esta semana, depois de ter estado com Leonor Poeiras, a apresentadora da SIC Caras encontrou-se com Luís Borges para lanchar.

O momento foi destacado nas redes sociais do modelo, que elogiou o look escolhido por Mariama Barbosa para o encontro.

"O brilho e o glamour o bicho não me tira", disse a apresentadora, sorridente.

