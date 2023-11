Maria Cerqueira Gomes fugiu às baixas temperaturas que por cá se fazem sentir e partir de 'terras de Vera Cruz'. Atualmente, conforme a própria apresentadora tem vindo a partilhar na sua página de Instagram, encontra-se no Rio de Janeiro de férias.

A comunicadora já teve a oportunidade de visitar alguns dos locais mais turísticos do destino, como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e as praias a 'perder de vista'.

Na presente galeria poderá ver as imagens até ao momento partilhadas por Maria Cerqueira Gomes.

