Nada melhor do que uma segunda-feira para fazer uma mudança de visual e começar a semana com o pé direito. Maria Botelho Moniz partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram o seu novo corte de cabelo, através de uma publicação nas redes sociais.

Na legenda da imagem, onde surge com o penteado mais curto e acima dos ombros, a apresentadora do programa 'Dois às 10' questionou: "Aprovado?".

A resposta dos admiradores foi esmagadoramente positiva.

Leia Também: Maria Botelho Moniz em escapadinha de fim de semana com as amigas