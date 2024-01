Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estão a viver uma fase muito feliz com o nascimento do primeiro filho, o pequeno Vicente. E não faltam imagens no Instagram.

Ainda esta sexta-feira, a apresentadora surpreendeu de novo os fãs com um novo carinhoso vídeo em que o bebé é o protagonista.

Nas referidas imagens, que pode ver na galeria, o pequeno Vicente aparece na brincadeira com o papá, Pedro Bianchi Prata.

