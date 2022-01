A manhã desta terça-feira, 18 de janeiro, foi marcada por uma mudança no programa 'Dois às 10' - Maria Cerqueira Gomes vai estar ao lado de Cláudio Ramos, uma vez que Maria Botelho Moniz vai permanecer ausente até ao final da semana.

A apresentadora explicou que o namorado, Pedro Bianchi Prata, regressou há pouco tempo de uma competição no Dakar, uma vez que é piloto de competição, e testou positivo.

"O Pedro veio do Dakar - como vocês sabem esteve na Arábia Saudita - e para apanhar o avião teve de fazer um PCR no sábado, que fez e que deu negativo. Veio para Portugal e eu não o deixei entrar em casa, mesmo com esse teste negativo, fez um autoteste no domingo que deu negativo, ontem estava tudo bem de manhã. Fui trabalhar, cheguei à à TVI, fiz o teste, dei negativo também e quando cheguei a casa o menino estava muito chocho. Fiz-lhe uma autoteste e ele deu positivo", relata.

"Por uma questão de precaução já estamos os dois em quartos separados, mas eu fico em casa como tive um contacto muito próximo com ele", esclarece.

Na sua conta de Instagram, Maria mostrou-se bem disposta:

