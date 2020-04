Marco Costa recorreu à sua página de Instagram para recordar, com carinho, o programa 'Dança com as Estrelas', da TVI, esta quarta-feira, 29 de abril, no Dia Mundial da Dança.

"Aproveito para partilhar o resumo de uma aventura que adorei por várias razões! Pela experiência de dançar sem partir os pés a ninguém, pelas pessoas que conheci! Hoje reconheço o quanto fui feliz no Dança", escreveu o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' na legenda das fotografias que publicou na rede social.

Recorde-se que Marco Costa fez parte da 'lista' de concorrentes da última edição do programa 'Dança com as Estrelas'.

