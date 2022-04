Marco Costa esteve esta quarta-feira, 27 de abril, à conversa com Manuel Luís Goucha, ocasião na qual realçou a importância que a família tem na sua vida profissional, uma vez que trabalha com diversas pessoas que lhe são próximas, entre elas a irmã Soraia.

"A minha irmã é o meu braço direito no trabalho e em tudo. No Natal dei-lhe uma parte da minha empresa porque ela merece, é super dedicada, é uma super profissional. Ela faz questão de não dizer às pessoas que não é minha irmã e trata-me como patrão. Ela é mesmo querida e responsável", elogiou.

"Amo a minha irmã. Na minha empresa, a minha mãe não é mais que funcionária. Eu trato tudo por igual. Sou exigente e separo muito bem as coisas. Com a minha irmã, puxo por ela porque leva as coisas demasiado a sério", diz, por fim.

Eis o momento.

