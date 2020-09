"For those I love I will sacrifice ['Por aqueles que amo eu sacrifico-me']" foi o lema que Marco Costa decidiu tatuar no peito há já algum tempo e que diariamente lhe aviva a memória do seu propósito na vida.

Na sua mais recente publicação nas redes sociais, o pasteleiro e empresário falou do simbolismo destas palavras.

"Nos dias mais difíceis que é normal todos termos, olho me ao espelho e vejo o meu lema de vida que fiz questão de gravar no corpo para sempre [...] Não deixem que um dia mau vos faça perder o foco! O amanhã será muito melhor! Praticar a gratidão e melhores coisas virão", escreveu.

