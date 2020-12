Marco Costa quis no final de 2020 garantir que conseguia produzir os seus bolos de forma a que todos os clientes tivessem uma Passagem de Ano mais docinha.

"Eu não sei a que horas vou sair daqui, mas uma coisa eu garanto: vai haver bolo rei de maça para todos", disse o famosos pasteleiro ao partilhar com os seguidores do Instagram um vídeo onde se mostra a trabalhar de madrugada com a sua equipa.

Mais tarde, Marco voltou às redes sociais para uma nova atualização: "Já vamos nas 50 horas seguidas, mas não vou parar enquanto vocês todos não tiverem um bolo na vossa mesa", garantiu.

Já na tarde de dia 31, a faltarem poucas horas para as doze badaladas, Marco revelou estar exausto mas de coração cheio por ter muitas encomendas e conseguir servir todos os clientes.

