Marco Costa partilhou esta quarta-feira, 28 de setembro, um sentido desabafo através do qual revela estar a viver um momento delicado relacionado com a sua saúde mental.

"Rodeado de bolos", na fábrica que criou para a sua marca, o famoso pasteleiro deu por si "estourado".

"A cabeça parece querer rebentar, as lágrimas começam a cair. Não acredito que me deixei apanhar, depois de tanto tempo andar a fugir. Depressão ou um esgotamento, algo me apanhou. Tento manter-me em movimento, mas o meu corpo bloqueou! Só quero desistir, mas a pressão não me deixa", começa por ler-se na partilha, que apanhou todos de surpresa.

Habituado a ser o "super homem da família", que "nunca se queixa", Marco decidiu abrir o coração e pela primeira vez contar tudo o que está a sentir.

"As pernas tremem. O coração dói ao bater. Os meus olhos não mentem. O que me esta a acontecer? Procuro que nunca falte nada aos meus, mas agora falta me a mim! Sozinho na fábrica, num choro sem fim! Não é fácil ser o capitão. Aquele que todos seguem. Tens de estar sempre bem, para que eles não desesperem", declara, assegurando que enquanto escrevia esta mensagem sentiu o coração acalmar.

"Penso: tenho de parar antes que acabe numa cama de hospital! A vontade de parar é imensa, mas tenho mais 10 bolos para fazer! Penso 'trabalha' mais um pouco Marco, tens uma família para dar de comer", nota, admitindo que não é "o mais forte de todos" e que tem, por isso, de permitir-se fraquejar.

"A diferença não está em passar ou não mal, esta sim em não desistir. Mantenham-se firmes! Estamos juntos", termina.

Marco Costa, recorde-se, vive atualmente um momento de emoções fortes. O famoso pasteleiro prepara-se para ser pai pela primeira vez, de uma menina, fruto da relação com Carolina Pinto.

Leia Também: Ricardo Quaresma agradece carinho e mostra bolo feito por Marco Costa