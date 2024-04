Márcia Soares tem mais um grande motivo para celebrar!

A ex-concorrente do 'Big Brother 2023' partilhou com os fãs, através das stories do Instagram, que já tem casa própria, um feito que a deixa muito feliz.

"Mais uma etapa, que tanto significa para mim, concluída", escreveu Márcia numa fotografia onde mostra uma parede e umas chaves. Ora veja:

© Instagram/Márcia Soares

