A cantora Márcia comemorou uma data muito especial este domingo, 6 de fevereiro. Fez precisamente dez anos que foi mãe de uma menina.

A data foi assinalada nas redes sociais, onde a artista falou sobre a filha e contou que recebeu uma carinhosa lembrança do filho.

"A minha filha faz 10 anos e o meu filho apanhou uma flor para me oferecer. Afinal, faço 10 anos de mãe", começou por dizer no passado domingo.

"A minha filha é maravilhosa. Eu não a mostro porque ela me pede para não mostrar fotos dela, eu respeito porque ela é dela própria e não minha. Muita gente dizia que era parecida com o pai, que era parecida comigo. O meu pai gostava de lhe dizer que ela era parecida consigo própria. Tenho a certeza que é a pessoa mais sensata da nossa casa e até da nossa família, sábia, criativa. Aprendo com ela o respeito e a liberdade, e até o silêncio, todos os dias, desde há 10 anos", rematou.

