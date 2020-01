Leonardo DiCaprio passou a Passagem de Ano com a companheira, Camila Morrone. A ambos desfrutaram de umas férias em St. Barts na véspera do Ano Novo, e antes da gala dos Globos de Ouro, que decorreu no passado domingo.

O casal não passou despercebido aos olhos dos paparazzi e as fotografias foram divulgadas na imprensa internacional, também partilhadas nas redes sociais.

Em destaque está uma imagem em especial em que DiCaprio, de 45 anos, é visto com a mão no rabo da namorada, de 22 anos.

Veja o momento nas publicações abaixo:

