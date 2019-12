Manuel Luís Goucha festeja sempre a dobrar o dia 25 de dezembro. Além de celebrar o Natal, o apresentadora comemora mais um ano de vida. Hoje são 65 primavera cheias de elegância.

A trabalhar na TVI há quase duas décadas, desde 2002, o rosto da televisão portuguesa irá manter-se no canal pelo menos até 2022, que é quando acaba o seu último contrato que renovou com a estação.

Depois de largos anos a apresentar o 'Você na TV' ao lado de Cristina Ferreira, viu-se obrigado a separar-se da mesma, uma vez que a colega e amiga mudou-se para a estação rival: a SIC.

Atualmente junto de Maria Cerqueira Gomes, Goucha viu o formato a estrear-se em janeiro de 2019 com um cenário renovado e com a nova parceira televisiva.

A longo de todos estes anos contou co muitos desafios no canal, sendo que o mais recente e mediático foi quando no ano passado substituiu Teresa Guilherme e apresentou a sétima edição do reality show 'Casa dos Segredos'.

E o que se manteve ao longo de todos estes anos e nunca passa despercebido é a elegância de Manuel Luís Goucha. Em todos os programas e eventos que contam com a sua presença, fz questão de vestir-se a rigor e com o seu estilo muito particular que o distingue dos demais.

Por isso, neste dia especial, reunimos alguns dos looks que o apresentador tem exibido, mostrando que até de pijama é um homem elegante.

Muito ativo nas redes sociais, a figura pública partilha várias imagens do seu monte no Alentejo no Instagram, fotos que também pode ver na galeria.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha está casado com Rui Oliveira. O casal deu o nó no ano passado.