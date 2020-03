Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, viajaram até ao Reino Unido, onde estão a desfrutar de momentos de descanso. Nas redes sociais, com já é habitual, ambos têm partilhado algumas imagens para mostrar aos fãs como estão a ser estas férias.

Ainda esta sexta-feira, o marido do apresentador publicou na sua página do Instagram algumas fotografias onde aparece a tomar um banho de espuma ao lado da estrela da TVI. "Cada um com a sua", escreveu na legenda das imagens, referindo-se ao facto de estarem em banheiras separadas.

A partilha não passou despercebida aos olhos dos fãs mais atentos. Veja as referidas fotos na publicação abaixo:

Leia Também: Goucha e o marido em hotel de luxo, onde cada noite pode chegar aos 1700€