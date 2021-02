Espera-se uma grande animação no programa de hoje (19 de fevereiro) de Manuel Luís Goucha nas tarde da TVI. Na sua conta de Instagram, o comunicador levantou a 'ponta do véu' em relação ao que os espectadores poderão ver.

"Foi numa manhã chuvosa como a de hoje que andei de casa em casa levando mimos. O quê? Saiba hoje no programa da tarde", começa por dizer.

"Terei como convidada uma atriz cheia de talento e graça, Inês Aires Pereira, e o Rui vai fazer a sua Tarte Tatin, tarte de maçã invertida, a melhor que alguma vez provei e confesso que digo isto com alguma irritação já que me acho melhor do que ele a fazer doces", completa.

Curioso para o que aí vem?

