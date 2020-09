Malvino Salvador prepara-se para mudar de visual. "Todos sabem que cuidar do corpo, da mente e da autoestima é manter a saúde em dia e, pensando no meu bem-estar, estou a planear fazer um transplante capilar pra acabar com as minhas entradas laterais", revelou o ator brasileiro de 44 anos, que atualmente pode ser visto na pele do cozinheiro Vitório Santini na telenovela "Alma gémea", exibida em Portugal pelo canal Globo, um exclusivo da NOS, numa publicação que fez nas redes sociais.

O anúncio surge duas semanas depois da divulgação do nome do primeiro filho do sexo masculino do ator, que nasce nos próximos meses. Pai de três meninas, Sophia, Ayra e Kyara, o artista brasileiro, nascido em Manaus, capital do estado do Amazonas, a 31 de janeiro de 1976, revelou que o quarto filho vai chamar-se Rayan. "Escolhemos o nome. Não foi fácil", admite Malvino Salvador. Rayan significa sabedoria e pequeno rei. "O seu reinado será consequência das suas conquistas", vaticina o ator brasileiro.