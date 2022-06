José Carlos Malato vive dias difíceis. Morreu a cadela de estimação do apresentador, que estava doente há já alguns meses.

"A minha menina velhota roeu a trela e foi-se embora", anunciou através das suas redes sociais o comunicador.

"Vai em paz, meu amor. Obrigado por tudo e por tanto durante estes nove anos em que me ensinaste o verdadeiro significado do amor filial. Beijinho, minha maluquinha do pai, que eu amo", terminou.

Eis abaixo a publicação completa:

Leia Também: José Carlos Malato atualiza fãs sobre estado de saúde da cadelinha