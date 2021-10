Cláudia Vieira foi mãe pela segunda vez, da pequena Caetana, em dezembro de 2019 e não esconde o desejo de, quem sabe, um dia voltar a aumentar a família.

Esta terça-feira esteve à conversa com José Figueiras e Ana Marques no 'Alô Portugal', da SIC, e os apresentadores quiserem saber se gostava de ter mais filhos.

"Já agora, mais bebés?", perguntou Ana Marques. "Calma, ainda nem dois anos tem a pequenina. Não sei... O meu objetivo era ter tido três filhos... Não sei, vamos ver", respondeu, muito sorridente.

"Se calhar porque tenho dois irmãos, os meus pais tiveram três filhos, era o que eu desejava, ter três filhos. Mas também não estava a contar com um intervalo tão grande entre a mais velha e a mais nova... Estou muito bem servida com estas duas filhotas deliciosas", acrescentou, referindo ainda que, no entanto, "não se importava nada" de agora ter um rapaz.

Recorde-se que Cláudia Vieira é mãe de Maria, de 11 anos, da relação anterior com Pedro Teixeira, e de Caetana, que completa dois anos em dezembro, da relação atual com João Alves.

