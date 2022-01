Carolina Patrocínio decidiu dar espaço aos fãs para lhe colocarem algumas questões através das stories da sua página de Instagram.

Entre as perguntas, vários internautas quiseram saber se gostava de ter outro filho. "A pergunta que mais apareceu aqui. Gostava, mas não devia. Já são muitos e a minha vida é meio louca", respondeu a apresentadora da SIC.

© Instagram_carolinapatrocinio

Ainda relacionado com o tema filhos, caso tivesse outra menina, que nome lhe daria? "Mária, Máxima e Verónica", foram as escolhas de Carolina Patrocínio, que está casada com Gonçalo Uva.

© Instagram_carolinapatrocinio

Mãe de quatro crianças, Diana, Frederica, Carolina e Eduardo, a apresentadora falou ainda da relação das filhas com o mais novo. "Mimam-no demasiado! Faz o que quer, vai ser um desastre", contou a mamã.

© Instagram_carolinapatrocinio

