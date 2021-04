Com quase um milhão de seguidores no Instagram, Mafalda Sampaio deu mais um passo na sua carreira digital ao ser escolhida para representar a Cauny.

Numa nota enviada às redações, a marca de relojoaria suíça, criada em 1927, elogia Mafalda como "uma das caras mais acarinhadas pelos portugueses nas redes sociais e unanimemente reconhecida pelo seu talento e por um estilo elegante", os ingredientes necessários para que tenha surgido o convite.

Por sua vez, também a digital influencer se mostra radiante com o desafio profissional: "É para mim um orgulho ser embaixadora da Cauny, uma marca com uma história incrível e com valores com os quais me identifico: clássica, inconformista, otimista, sofisticada e familiar. Estou muito feliz por poder fazer parte da comunicação da marca e ansiosa para podermos comunicar as fantásticas novidades que aí vêm".

