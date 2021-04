"Estou tão mas tão feliz com o meu novo projeto". Foi com estas palavras que Mafalda Rodiles começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram.

Como explicou de seguida, depois de em junho do ano passado ter começado a gravar um podcast sobre maternidade apenas em áudio, agora "finalmente decidiu criar o projeto com que sonhou desde que foi mãe".

"Um programa apenas sobre maternidade, onde entrevisto mães que admiro e que me inspiram! E tem sido uma viagem incrível!!! Obrigada a todos os que têm estado ao meu lado. O 'Oh Mãe' vai estrear dia 25 de Abril no Igtv e no YouTube às 19h e todas as semanas teremos um episódio com uma nova convidada. Obrigada e espero que gostem porque é para vocês", destacou de seguida.

Antes de terminar a publicação, aproveitou para deixar alguns agradecimentos especiais. Veja na íntegra:

Recorde-se que Mafalda Rodiles é mãe de duas crianças, Mel e Martim.

