Mafalda Matos voltou a falar aos seguidores da sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 9 de junho, depois de ter estado ausente da rede social.

Um regresso que fica marcado com a mudança de look, estando neste momento com madeixas azuis.

"Só para dizer que estou bem e feliz. A minha ausência nas redes tem sido por excelentes causas. Há muitas novidades. A vida quando flui vem com muitas mudanças. Até o cabelo ficou um pouco azul. Há coisas que se mantêm. As sessões de Coaching Holístico, por exemplo. Em breve volto com mais novidades", escreveu na legenda das fotografias onde exibe o novo look. Veja as imagens na galeria.

